Seltra unterstützt wieder frühzeitig die gute Sache

20.10.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Das Nürtinger Natursteine-Unternehmen spendet 1000 Euro für die Weihnachtsaktion der Zeitung

Es ist schon Tradition: Bei den Firmenspenden für „Licht der Hoffnung“, der Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung, ist das Nürtinger Unternehmen Seltra Natursteine immer vorne dabei. Stets noch im Oktober überreicht Geschäftsführer Uwe Thumm einen Spendenscheck über 1000 Euro – so wie gestern Vormittag.

Seltra-Firmenboss Uwe Thumm und seine Frau Anke Thumm (halten den Spendenscheck), Seniorchef Günther Thumm (rechts dahinter) und die Nürtinger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gestern einen Scheck über 1000 Euro für die Aktion „Licht der Hoffnung“ an Christian Fritsche von der Geschäftsführung des Senner-Verlags (links) und Marketingleiter Thomas Holzwarth (ganz hinten) überreicht. Foto: Selle

NÜRTINGEN. Das Nürtinger Unternehmen Seltra Natursteine hat inzwischen zum 13. Mal in Folge für die Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung gespendet. Auch in dieser 30. Saison von „Licht der Hoffnung“ werden wieder sechs soziale Projekte mit Organisatoren aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung finanziell unterstützt. Seltra-Firmenchef Uwe Thumm und seine Frau Anke haben dafür gestern wieder einen Scheck über 1000 Euro an Christian Fritsche von der Geschäftsführung des Senner-Verlags und Marketingleiter Thomas Holzwarth überreicht.