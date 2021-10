Schwerpunkte

Selbstbestimmt und gut versorgt

05.10.2021, Von Felicitas Wehnert

Der Krankenpflegeverein Nürtingen geht mit einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft neue Wege. In der Katharinenstraße entstanden acht Wohneinheiten.

Das Pflegeheim in der Katharinenstraße mit seinem schönen Garten wurde für ambulant betreutes Wohnen umgebaut. Foto: pm

NÜRTINGEN. Die ersten beiden Bewohnerinnen sind gerade eingezogen. Stolz zeigt die 90-Jährige ihr neues Zuhause, das ihr der Sohn gemeinsam mit der Schwiegertochter liebevoll mit den vertrauten Möbeln eingerichtet hat: den Esstisch mit Fernseher gegenüber, die Sitzecke, die Schränke, das Bett mit der orangenen Tagesdecke, die liebgewonnenen Bilder und Gegenstände. Mit einigen dem Alter geschuldeten Einschränkungen war das Leben in der alten Wohnung zu unsicher geworden. Da kam das Angebot des Nürtinger Krankenpflegevereins (KPV) gerade recht: Mit der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in der Katharinenstraße in Nürtingen bietet der KPV eine neue Wohnform für ältere Menschen mit leichtem Pflegebedarf an – eigenständig und doch behütet.