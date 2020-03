Seit gestern läuft Grundschulprojekt

03.03.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Über 800 Viertklässler sind diesmal mit von der Partie

Im Frühjahr gibt in vielen Grundschulklassenzimmern traditionell die Nürtinger/Wendlinger Zeitung den Ton an. So ist es auch in diesem Jahr: Seit gestern läuft das Projekt „Zeitung in der Grundschule“ wieder. Über 800 Viertklässler aus 39 Klassen unseres Verbreitungsgebiets machen mit. Vier Wochen lang bekommen sie nun die Nürtinger/Wendlinger Zeitung gratis ins Schulhaus geliefert. So können sie nach Herzenslust in ihrer lokalen Zeitung schmökern, können Nachrichten aus aller Welt und aus ihrem direkten Umfeld lesen und verstehen lernen.