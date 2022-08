Schwerpunkte

Seit 70 Jahren verheiratet: Hanna und Kurt Wagner aus Nürtingen feiern Gnadenhochzeit

08.08.2022 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Im Jahr 1948 stolperte Hanna Wagner über eine Wurzel und lernte dabei ihren späteren Mann Kurt kennen. Nach 70 gemeinsamen Ehejahren feiern die beiden am Montag, 8. August, ein besonderes Jubiläum – die Gnadenhochzeit.

Freuen sich über jede gemeinsame Stunde: Hanna und Kurt Wagner sind seit 70 Jahren verheiratet. Foto: Kamm

NÜRTINGEN. Am 12. September 1948 besuchten Hanna und Kurt Wagner mit einer Studentengruppe die Konzertaufführung „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn. Auf dem Heimweg mussten sie ein Stück durch den dunklen Wald, dabei stolperte Hanna, die damals noch Brinkmann hieß, über eine Wurzel und Kurt sagte: „Weißt du, hak’ dich doch bei mir ein, dann sind wir beide vor den Wurzeln sicher.“ Die beiden waren zu der Zeit Studenten in Friedensau bei Magdeburg, er besuchte ein Theologisches Seminar, sie kam wegen eines einjährigen Diakon-Lehrgangs an die Schule.