Schwerpunkte

Seine Frau darf nicht seine Vorgesetzte werden

20.09.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

„Mit deinem Ankommen in der St. Bernhardskirche in Neckarhausen machst du ganz vielen ein Geschenk“, sagte Prälatin Gabriele Arnold. Am gestrigen Sonntag setzte sie in einem Festgottesdienst Pfarrer Gunter Weiß in sein Amt ein, den Ehemann von Dekanin Christiane Kohler-Weiß.

Einen gebackenen Kirchenschlüssel hat Gunter Weiß bekommen, den Prälatin Gabriele Arnold (Zweite von links) ins Amt einsetzte. Auch Ehefrau Dr. Christiane Kohler-Weiß (Zweite von rechts) gratulierte. Paul Bosler (links) und Dr. Ursula Reutter (rechts) übernahmen die Funktion der Zeugen. Foto: Böhm

NT-NECKARHAUSEN. Für die qualitätsvolle musikalische Umrahmung sorgten das Musikteam und ein Streicher-Piano-Ensemble. Mit Weiß bekomme die Gemeinde laut Prälatin Gabriele Arnold „einen wirklich guten Pfarrer“. Einen, der mit großem Herz und weitem Blick eine Gemeinde aufbaue, mit den Menschen unterwegs sei, Sinn für Musik und Kultur habe und ein guter Prediger sei. „In neun Jahren gehst du in den Ruhestand. Bis dahin wird man viel Gutes von dir hören“, sagte sie an Weiß gewandt.