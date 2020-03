Schutzmasken aus Nürtingen

Hauber-Gruppe stellt ein Produkt mit zertifizierten Materialien her

Die Hauber-Gruppe, Nürtingen, beginnt in diesen Tagen mit der Herstellung von Atemschutzmasken nach dem FFP2 Standard. Das teilte das Nürtinger Traditionsunternehmen gestern mit.

Die Nürtinger Hauber-Gruppe produziert jetzt Atemschutzmasken. Foto: Hauber -Gruppe

NÜRTINGEN (pm). „Viele Textilunternehmen in Deutschland haben zuletzt bereits derartige Aktivitäten kommuniziert. Uns war allerdings wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das einen höheren Schutz auf Basis entsprechend zertifizierter Materialien bietet“, so Walter Michael Leuthe, Geschäftsführender Gesellschafter der Hauber-Gruppe. Dieses musste in Rekordzeit erst gefunden und dann getestet und zertifiziert werden.

Mit der Produktion im eigenen Werk in Nürtingen wird derzeit begonnen. Die Abstimmung zur Bindung weiterer Nähkapazitäten bei Partnerunternehmen in Deutschland läuft. „Ende nächster Woche sollen die ersten Atemschutzmasken an die Stadt Nürtingen ausgeliefert werden. „Das hat Priorität. Unsere Kapazitäten sind im Moment nämlich noch begrenzt, weshalb wir bis auf Weiteres auch nicht in der Lage sein werden andere Kunden zu bedienen“, so Leuthe weiter.