Schulstart nach Corona-Pause in Nürtingen und Umgebung

29.04.2020 05:30, Von Philip Sandrock

Seit Mitte März gab es an den Schulen nur Fernunterricht – am Montag soll der Schulbetrieb langsam wieder starten

Seit über sieben Wochen wird an den Schulen im Land nicht mehr im Klassenzimmer unterrichtet – die Schüler müssen zu Hause lernen. Viele Schulen setzen auf Online-Unterricht und den Kontakt übers Netz. Ab kommenden Montag soll es für die Abschlussklassen und die Absolventen des kommenden Schuljahres wieder Unterricht geben.

Die Mensa des Nürtinger Hölderlin-Gymnasiums ist zum Aufenthalts- und Lernraum umfunktioniert – mit Einzeltischen. Fotos: Sandrock

NÜRTINGEN. An den Schulen in und um Nürtingen herrscht gerade Hochbetrieb: Bis Montag müssen die Einrichtungen Unterricht im Klassenzimmer und Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus unter einen Hut bringen. Keine leichte Aufgabe. „Mit den beiden Kursstufen kehren über 200 Schüler an die Schule zurück“, sagt Beate Selb. Sie leitet das Nürtinger Hölderlin-Gymnasium (Högy). Noch muss geklärt werden, wo die Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden. Die Klassenzimmer sind schon umgebaut, genau wie die Mensa – jetzt gibt es überall nur Einzelplätze. Desinfektionsmittel in den Toiletten und Seifenspender in den Klassenräumen. In den Gängen sind die Laufwege markiert. Am Eingang steht ein Schild: „Du bist mit ABSTAND am schönsten.“