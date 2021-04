Schwerpunkte

Schule informierte in diesem Jahr online

NÜRTINGEN (pm). In diesem Jahr fand der Grundschulinfotag der Neckar-Realschule (NRS) online statt. Da die Türen der NRS aufgrund der Coronaverordnungen geschlossen bleiben mussten, hatten die neuen Fünftklässler und Eltern die Möglichkeit, die Schule über einen Livestream virtuell kennenzulernen und Einblicke in die Schulfächer zu bekommen.

Nachdem die Schulleitung die Schüler und Eltern im Filmstudio der NRS begrüßt hatten, wurde das Mikro an die beiden Schulsprecher der NRS übergeben. Sie führten als Moderatoren durch den circa einstündigen Livestream. Die einzelnen Fächer wurden durch kurze Videos, die gemeinsam von Schülern und den Fachlehrern der NRS gedreht worden waren, vorgestellt. Die „Bili-Klassen“ präsentierten in ihrem Video den bilingualen Zug der NRS – auf Englisch. Auch die SMV, der Sanitätsdienst, die Schulsozialarbeit, der Ganztag und der Förderverein der NRS stellten sich vor und gaben einen Einblick in ihre Arbeit. Zudem standen Lehrer der Hauptfächer Mathe, Deutsch, Englisch und der Wahlpflichtfächer Französisch, Technik und Alltagskultur, Ernährung und Soziales für ein Interview bereit. Während des Livestreams hatten die Zuschauer zu Hause die Möglichkeit, live Fragen an die Schulleitung und die jeweiligen Fachlehrer zu stellen.

Wer möchte, kann sich das Video auf der Homepage der NRS ansehen: https://www.nrs-nt.de/schule.html.