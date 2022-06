Schwerpunkte

Schuldnerberatung speziell für junge Menschen im Kreis Esslingen

08.06.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Konsumverlockungen und fehlende Kenntnisse im Umgang mit Finanzgeschäften können junge Menschen in eine soziale Schieflage bringen. Die Jugendschuldnerberatung macht ein spezielles Angebot.

In der Schuldenfalle gilt es, sich einen Überblick über Forderungen anderer und über das eigene Budget zu verschaffen. Die Schuldnerberatung hilft dabei. Foto: Adobe Stock/Erwin Wodicka

NÜRTINGEN. Die Konsumwelt bietet viele Verlockungen und spricht gezielt auch junge Menschen an. Mit Ratenzahlungen soll zum Kauf animiert werden. Für Jugendliche kann das der erste Schritt sein, um in die Schuldenfalle zu tappen. Der Diakonieverband im Kreis Esslingen bietet bereits seit 2015 ein spezielles Beratungsangebot für junge Klienten an, finanziert durch Eigenmittel, Spenden und Gelder aus der Fernsehlotterie. Anfang des Jahres übernahm der Landkreis Esslingen das Angebot in seine Regelförderung, einen finanziellen Beitrag leisten neben dem Kreis die sechs Großen Kreisstädte, darunter Nürtingen.