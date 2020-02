Schülerzahlen an Nürtinger Grundschulen steigen

21.02.2020

Beim Wechsel an weiterführende Schulen ist in Nürtingen das Gymnasium immer noch an erster Stelle

Welche weiterführende Schule soll mein Kind nach der vierten Klasse besuchen? Diese Frage beschäftigt jetzt wieder sehr viele Eltern. Ein Teil der Erziehungsberechtigten ignoriert die Grundschulempfehlung für die Haupt- beziehungsweise Werkrealschule und meldet den Nachwuchs an der Realschule oder am Gymnasium an. Häufige Folge: überforderte Kinder.