Schülerinnen des Peter-Härtling-Gymnasiums ausgezeichnet

12.07.2021

„Sie haben mit Kreativität, Einfühlungsvermögen und Lust an der Darstellung ein klassisches Gemälde tagesaktuell nachgestellt und fantasievoll inszeniert.“ Mit diesen Worten zeigte sich Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, beeindruckt und gratulierte dem Siegerteam bei der „KSK-Kunst-Challenge“. Anna Christ, Kaja Kühfuß, Isabel Kotschner und Kim Jaiser, vier Schülerinnen der Klasse 9 des Peter-Härtling-Gymnasiums Nürtingen, belegten mit ihrer Neuinterpretation „Die Impfung“ frei nach dem Werk „Die Operation“ von Gaspare Traversi den ersten Platz des Schülerwettbewerbs. Die Fotografie war zusammen mit drei weiteren kreativen Siegerbildern, die von einer Fachjury unter allen Einsendungen ausgewählt wurden, im Esslinger Haus der Kunden der Kreissparkasse ausgestellt. Zur Finissage überreichte Wittmacher den Schülern ihre Urkunden und Siegprämien in Höhe von je 1000 Euro für die Klassenkasse. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Siegerbilder auch in der Staatsgalerie zu sehen sein. Hintergrund war die „Getty-Museum-Challenge“. In Zusammenarbeit mit der Staatsgalerie Stuttgart griff die Bildungsstiftung der Kreissparkasse für den Landkreis Esslingen im Frühjahr diese Aktion auf. Unter dem Motto „Phantasie vs. Pandemie“ waren alle Schüler der weiterführenden Schulen im Landkreis ab Klasse 8 zur Teilnahme eingeladen. Als Vorlage dienten 20 Kunstwerke aus der Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, welche die Schüler entweder alleine oder in Gruppen mit ihrer eigenen Interpretation nachstellen oder mit Alltagsobjekten nachbauen sollten. pm