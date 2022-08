Schwerpunkte

Schülerin des Max-Planck-Gymnasiums in Nürtingen gewinnt Stipendium

Vita Green gewinnt im Landeswettbewerb Alte Sprachen ein Studienstipendium der Stiftung Humanismus heute. Sie hat sich der Frage des gerechten Kriegs angenommen und die Kriterien auf den Ukraine-Krieg angelegt.

Lateinlehrer Martin Link-Wolters, Vita Green und Schulleiterin Petra Notz (von links) Foto: MPG

NÜRTINGEN. Die Abiturientin Vita Green vom Max-Planck-Gymnasium hat beim Landeswettbewerb Alte Sprachen voll überzeugt. Schulleiterin Petra Notz und der Lateinlehrer Martin Link-Wolters würdigten die Leistung ihrer ehemaligen Schülerin. Nach der schriftlichen Hausarbeit und der zentralen Klausur steht jetzt fest: Vita Green hat auch die Gutachter in Überlingen am Bodensee mit ihrem Vortrag überzeugt. Als Thema wählte sie die Frage des gerechten Kriegs in Anlehnung an Kriterien, die der römische Politiker Marcus Tullius Cicero vor über 2000 Jahren aufstellte.