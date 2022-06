Schwerpunkte

Schüler pflanzen 112 Douglasien

13.06.2022

Die Viertklässler der Inselschule Zizishausen setzen sich zunächst musikalisch und später tatkräftig mit der Schöpfung auseinander.

Vier Inselschülerinnen beim Einpflanzen einer Douglasie im „Sauhag“. Foto: pm

NT-ZIZISHAUSEN. Die Viertklässler der Inselschule Zizishausen nahmen mit großer Begeisterung am Projekt der Internationalen Bachakademie Stuttgart „Die Schöpfung - Erde an Zukunft“ teil. Den Auftakt bildete das Kinderkonzert mit dem Ensemble der Bachakademie zusammen mit der Gächinger Cantorey in der Liederhalle Stuttgart. Darin entfaltete sich den Kindern das Werk von Joseph Haydn „Die Schöpfung“ nach einer kindgerechten Bearbeitung von Karsten Gundermann. Es folgten zahlreiche Chorproben im Rahmen des Musikunterrichts. Höhepunkte waren die Besuche der Stimmbildnerin der Bachakademie in der Inselschule sowie drei gemeinsame Proben mit den Klassen der Lindenschule Ostfildern in Esslingen.