Schwerpunkte

Schüler der Mörikeschule Nürtingen sammelten für die Ukraine

09.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

„Wir alle sind bestürzt und traurig anlässlich der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und schon bald werden auch wir Geflüchtete als Schülerinnen und Schüler in unsere Klassen aufnehmen“, sagt Viola Berlin, Schulleiterin der Nürtinger Mörikeschule. Maryna Heinrich, die Schwester einer ehemaligen Schülerin und ihre Mutter Maja Syrovatska haben zusammen mit Julia Braun, Karolin Riemer und Jacqueline Zähringer die Organisation für die Hilfsaktion „Hilfstransport in die Ukraine – Mörikeschule macht mit“ übernommen und haltbare Nahrungsmittel, unter anderem Wasser, Babynahrung, Reis, Nudeln und Konserven, aber auch Hygieneartikel und dringend benötigte Verbandskästen zusammengetragen. Viele Kisten, von den Schülern und Schülerinnen der Mörikeschule liebevoll bemalt, wurden gestern Vormittag vom Verein „Münsingen hilft“ abgeholt. Die Güter gehen dann direkt nach Starokostjantyniw, einen Ort zwischen Lwiw und Kiew, in dem mittlerweile auch Tausende Flüchtlinge aus der Ostukraine angekommen sind und versorgt werden müssen. Auch die Roßdorfschule beteiligt sich an dieser Aktion. Dort haben die ukrainischen Fahrer anschließend weitere Hilfsgüter eingeladen. „Wir tun damit etwas Persönliches und Konkretes für die Familien“, so Viola Berlin. jh Foto: Holzwarth