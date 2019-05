Schüler aus Oullins zu Gast

14.05.2019, — E-Mail verschicken

37 Schüler der neunten Klasse des Centre Scolaire St. Thomas d’Aquin aus Oullins kamen am vergangenen Donnerstag in Nürtingen an. Am Montag empfing Bürgermeisterin Annette Bürkner die jugendlichen Gäste im Rathaus.

Der Schüleraustausch mit dem Hölderlin-Gymnasium findet nunmehr zum 37. Mal statt und zählt damit zu den traditionsreichsten der Stadt. Das betonten auch zwei Schülervertreter, die in einer kurzen Rede nicht nur ihren Dank für die Gastfreundschaft und dafür aussprachen, dass den Jugendlichen ein solcher Austausch ermöglicht werde. Sie bezeichneten ihn auch als „Schritt hinaus in die Welt“. Dem konnte Bürgermeisterin Bürkner nur beipflichten. Ein Schüleraustausch sei eine wertvolle Gelegenheit, um andere Kulturen kennenzulernen, länderübergreifende Gemeinsamkeiten zu entdecken und diese zu pflegen. Es sei wichtig, anderen Lebensweisen offen zu begegnen, denn Akzeptanz und Toleranz bildeten die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, so Bürkner. Der Terminplan der jungen Franzosen ist bis zum Freitag gut gefüllt. Nach einem Stadtspiel, bei dem die Schüler die Altstadt und Geschichte Nürtingens entdecken, besuchen sie noch die Wilhelma und das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. nt