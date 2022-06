Schwerpunkte

Schon über 40 000 Besucher im Nürtinger Freibad

18.06.2022 11:15, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Die heißen Tage der vergangenen Woche und vor allem das schöne Wochenende locken viele Badegäste ins Nürtinger Freibad. Am Sonntag, 12. Juni, waren gut 4500 Badegäste dort, ein Rekordwert für dieses Jahr, so Betriebsleiter Christoph Ballhaus. Insgesamt waren es in diesem Jahr bereits über 40 000 Menschen, wenn auch noch etwas Zurückhaltung spürbar sei.

Was tut man bei 35 Grad? Ab ins Freibad! Foto: Gosson

Ballhau berichtet, dass auch viele Badegäste von außerhalb kommen: „Wir haben mit unseren Renovierungen in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht.“

An den besucherstarken Tagen ist wieder ein Security-Dienst unterwegs. Dieser sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern kontrolliert auch, ob jeder Badegast mit der richtigen Karte hereingekommen ist oder ob sich alle an das Rauchverbot am Kinderbecken halten. Ballhaus hat eine große Bitte an die Gäste: „Sie sollten die Liegewiesen sauber hinterlassen und ihren Müll mitnehmen.“

Nach der Badesaison ist vor der Saison: Während alle ins Freibad strömen, wird im Hallenbad eine UV-Anlage zum Infektionsschutz eingebaut. Das Inselbad in Zizishausen hat bereits eine. bg