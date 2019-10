Schönheitskur für Nürtinger Ochsen

02.10.2019, Von Matthäus Klemke

In der Strassacker Kunstgießerei altern die Nürtinger Ochsenköpfe auf künstliche Art und Weise

Während die Bauarbeiten am Nürtinger Schillerplatz in vollem Gang sind, bekommen die Ochsenköpfe in der Kunstgießerei Strassacker in Süßen das volle Pflegeprogramm. Wir haben der Manufaktur einen Besuch abgestattet und unter anderem herausgefunden, was unsere Ochsenköpfe mit der Liberty Bell und dem Bambi gemeinsam haben.

Zum Schluss wird der Ochsenkopf noch lackiert, um die Patina zu erhalten.

NÜRTINGEN/SÜSSEN. Vorsichtig, fast schon liebevoll streicht Recep Sari mit dem Pinsel über die Stirn des riesigen Bronze-Schädels. Dann greift er zum Gasbrenner und hält mit der Flamme voll auf den Ochsen-Schädel. Rauch steigt von der Stirn des Ungetüms auf, fast so, als schnaufe es wütend.