Schnizler übergibt nach 16 Jahren die Leitung

21.10.2020 05:30

Gleich an drei Stellen wechselt das Führungspersonal der Nürtinger Arbeitsgemeinschaft Hospiz

Vieles wird sich ändern, aber das Eigentliche bleibt – so lautet ein Fazit der Mitgliederversammlung der Nürtinger Arbeitsgemeinschaft (AG) Hospiz. Gleich an drei Stellen wird das Leitungs-Personal wechseln. Die Aufgabe der ansonsten ehrenamtlichen Gruppe, Menschen am Ende ihres Lebensweges bis zum Tod zu begleiten, bleibt jedoch unverändert.

NÜRTINGEN (pm). Am wichtigsten ist der Wechsel an der Spitze der AG. Jochen Schnizler hatte das Amt des Vorsitzenden seit der Gründung der AG in der heutigen Form vor 16 Jahren inne – die Anfänge der ehrenamtlichen Gruppe gehen bis ins Jahr 1991 zurück. Nun gibt er sein Amt ab, da er zum Vorsitzenden des Evangelischen Landesverbandes der Diakonie- und Sozialstationen in Württemberg gewählt wurde. Schnizler war glücklich, der Mitgliederversammlung mit Bärbel Hartmann eine passende Nachfolge-Kandidatin vorstellen zu können. Die Pfarrerin im Ruhestand aus Neuffen hat zuletzt das Einkehrhaus der Evangelischen Landeskirche in Bad Urach geleitet. „Ich bin jemand, der Neues lustvoll anpackt“, freute sich Hartmann über die Herausforderung. Einstimmig entschied die Mitgliederversammlung, Bärbel Hartmann dem Vorstand als Kandidatin für den Ersten Vorsitz für die Wahl im Dezember vorzuschlagen.