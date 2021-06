Schwerpunkte

Schnelltests an Fronleichnam

02.06.2021 05:30

NÜRTINGEN (r). Im Schnelltestzentrum bei der Nürtinger Stadthalle K3N bietet die Ehrenamtsinitiative um Dr. Martin Häberle auch am morgigen Fronleichnamstag kostenlose Corona-Schnelltests ohne vorherige Anmeldung an. Statt der gewohnten Zeit, donnerstags von 16 bis 18 Uhr, werden die Tests morgen bereits von 10 bis 12 Uhr angeboten, um denjenigen entgegenzukommen, die an diesem Feiertag noch etwas vorhaben.