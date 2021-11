Schwerpunkte

Sanierungskonzept für Nürtinger Kläranlage

09.11.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die notwendige Sanierung der Kläranlage und der Einbau einer vierten Reinigungsstufe kostet die Stadt Nürtingen mindestens 15 Millionen Euro. Umbaukonzept sowie Kosten- und Zeitplan werden in Auftrag gegeben. Die Bürger müssen mit einem Anstieg der Abwasssergebühren rechnen.

Etliche Millionen Euro wird die Sanierung der Nürtinger Kläranlage in den nächsten Jahren verschlingen. Die Folge für die Bürger: Die Abwassergebühren werden steigen. Foto: Just

NÜRTINGEN. Weggespült. Ob kleines oder großes Geschäft – alles fließt in die Kanalisation. Je nach Lage der Häuser ist die Entfernung zur Kläranlage länger oder kürzer. Kaum ein Mensch macht sich wirklich Gedanken, was in den Becken und Behältern im Gewerbegebiet Au passiert und wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis das geklärte Abwasser wieder in den Neckar geleitet werden kann.