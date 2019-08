Sanierungen in der Hauffstraße

NÜRTINGEN (nt). Von Montag, 26. August, bis Freitag, 6. September, wird die Hauffstraße zwischen dem Ortsteilende Hardt und dem Gebäude mit der Nummer 99 am Ortsrand von Oberensingen in zwei Abschnitten saniert und in diesem Zeitraum voll gesperrt. Die Gehwege sind frei. Die Umleitung nach Hardt erfolgt über die L 1205.