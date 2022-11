Schwerpunkte

Samariter-Stiftungsrat konstituiert sich

21.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Annette Kirn übernimmt den Vorsitz des Stiftungsrats von Brigitte Lösch, die nicht mehr zur Wahl stand.

NÜRTINGEN. Wechsel im Stiftungsrat der Samariterstiftung: Bei der jüngsten Sitzung wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende Annette Kirn zur neuen Vorsitzenden gewählt. Renate Neumann-Schäfer ist neue stellvertretende Vorsitzende.

Die Diplom-Volkswirtin Annette Kirn gehört dem Gremium seit 2003 an, die Wirtschaftswissenschaftlerin Renate Neumann-Schäfer seit 2018. Die bisherige Vorsitzende Brigitte Lösch, von 2001 bis 2021 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, hatte seit 2018 den Vorsitz des Stiftungsrats der Samariterstiftung inne. Lösch scheidet aus beruflichen Gründen aus: Nachdem sie auch ihre Landtagstätigkeit beendet hat, wird sie zukünftig freiberuflich tätig sein, was mit dem Stiftungsratsvorsitz nicht gut zu vereinbaren sei.

Kirn dankte ihrer Vorgängerin für deren Engagement in den vergangenen fünf Jahren, die durch eine lebhafte Bautätigkeit der Samariterstiftung gekennzeichnet gewesen seien. Insgesamt habe der Stiftungsrat unter Löschs Leitung ein Bauvolumen von rund 120 Millionen Euro beraten und beschlossen – was es in dieser Dimension in der ganzen Historie der Samariterstiftung noch nicht gegeben habe.