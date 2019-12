Salsa für die Seegrasspinnerei

16.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Kürzlich überreichten die Organisatoren der wöchentlichen Salsa-Tanz-Veranstaltung einem der Vorstände des Trägervereins Freies Kinderhaus einen Scheck mit einer Spende von 500 Euro für die Alte Seegrasspinnerei. Nur kurz wurde dazu das Tanzvergnügen unterbrochen und Klaus Nägele bekam den Scheck überreicht.

Jeden Donnerstag immer ab 20 Uhr treffen sich Jung und Alt und verbringen einen sportlichen, lustigen und entspannten Abend beim „Seegras-Salsa“ in der Kultur-Kantine, Plochinger Straße 14 in Nürtingen. Unter Anleitung der Cantante wird zunächst eine Stunde lang eine aus Kuba stammende Salsa Rueda getanzt. Unter ständigem Wechsel der Partner sagt die Cantante Figuren an und alle Paare bewegen sich in einem großen Kreis. Das fördert die Kommunikation und man lernt, sich ständig auf neue Partner und Partnerinnen einzustellen. Ab 21 Uhr werden verschiedene Salsa-Stilrichtungen je nach Musik getanzt. Höhepunkt der Salsa-Abende sind die regelmäßig stattfindenden Salsa-Partys an ausgewählten Samstagen. Die nächste Salsa-Party ist am 7. März.