Saharastaub überzieht auch Nürtingen und Umgebung

17.03.2022

Der als Blutregen bekannte Saharastaub hat gestern auch im Nürtinger Raum alles, was im Freien stand, mit einer braunen Dreckschicht überzogen. Selbst Autofahrer, die ihr Heilixblechle in erster Linie als fahrbaren Untersatz sehen und es nicht jeden Samstag putzen, haben gestern zum Dampfstrahler gegriffen oder sind in die Waschanlage gefahren. Zum Teil bildeten sich vor den Waschstraßen längere Schlangen. Versicherungen haben darauf hingewiesen, dass die feinen Staubkörnchen an sich nicht gefährlich sind. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass der Wüstenstaub auch Lackschäden am Auto verursachen kann. ali Foto: Holzwarth