Ruth Hauser feiert 100. Geburtstag

24.08.2020 05:30, Von Johannes Aigner

Ihre Geheimnisse für ein langes Leben sind viel Fleiß und die gute Luft auf dem Land

Ruth Hauser wurde gestern 100 Jahre alt. Foto: Aigner

NT-OBERENSINGEN. Auch in Zeiten von steigenden Lebenserwartungen: 100 Jahre sind nach wie vor ein Alter, das nicht jedem vergönnt ist zu erreichen. Ruth Hauser aus Oberensingen konnte diesen besonderen Geburtstag jedoch gestern feiern. Ungefähr 50 Familienmitglieder und Freunde habe sie eingeladen, um mit ihr in ihrem Geburtsort im Schwarzwald zu feiern, so Hauser. Um all ihre Lieblingslieder zu spielen, kam sogar ein Posaunenchor zum Fest. Außerdem habe es Orangensaft und Sekt gegeben. „Ein bisschen was zum Trinken gehört zu einer Feier eben dazu“, sagt sie mit einem Lachen.