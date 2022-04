Schwerpunkte

Rüstzeug für die digitale Transformation

22.04.2022

Die HfWU hat ihr Digital-MBA- und Studienprogramm zur Digital Business School weiterentwickelt.

NÜRTINGEN. An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) gibt es ab dem Wintersemester 2022/2023 zwei neue Fachrichtungen des berufsbegleitenden Digital-MBA- und Studienprogramms. Nun können die Studenten zwischen vier Digital-MBA-Fachrichtungen wählen: Digital Business & Leadership, Digital Marketing & Sales, Digital Operations Management und Digital Management & Analytics. Außerdem kann im Rahmen eines Kontaktstudiums neben dem Zertifikatsabschluss und dem Diploma of Advanced Studies auch der Abschluss Certificate of Advanced Studies gemacht werden.

Durch das Wachstum firmiert das Programm künftig als Digital Business School an der HfWU. Sie hat das Ziel, Berufstätige und Berufseinsteiger mit erstem Hochschulabschluss für die digitale Transformation von Unternehmen und die Digitalisierung der Vermarktung fit zu machen. Zwölf Professoren und 25 Experten aus der Praxis sind mittlerweile als Lehrende aktiv – jeweils mit Erfahrung als Führungskräfte, Geschäftsführer und Unternehmer im Digitalbereich. Inhaltlich und forschungsseitig betreut wird die Digital Business School vom als An-Institut der HfWU formierten Digital Business Institute.