Schwerpunkte

Rückläufige Schülerzahlen in Nürtingen

06.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

1298 Kinder besuchten im Schuljahr 2021/2022 die neun Nürtinger Grundschulen. Die Zahl der Grundschüler ist seit 2005 bis 2018 kontinuierlich zurückgegangen. Bis 2024/2025 wird allerdings ein Anstieg um 22,5 Prozent prognostiziert.

NÜRTINGEN. Die Schülerzahlen in Nürtingen waren im Schuljahr 2021/2022 rückläufig. Dies geht aus der amtlichen Statistik hervor, die vom Schulamt der Stadt zum Stichtag Oktober 2021 erstellt wurde. 4351 Kinder aus Nürtingen und den Umlandgemeinden besuchten Schulen, die in städtischer Trägerschaft sind. Dazu gehören neun Grundschulen, eine Werkrealschule, zwei Realschulen, zwei Gymnasien und ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 1298 Kinder haben die Grundschulen besucht – im Vorjahr waren es 1321 Kinder. Bei den Werkrealschulen sank die Schülerzahl von 216 auf 199. Bei den Realschulen ging die Zahl von 892 auf 862 Kinder zurück. Bei den Gymnasien fiel die Zahl von 1884 auf 1846 Kinder und Jugendliche. Und in der Förderschule wurde ebenfalls ein Rückgang von 163 Kindern auf 149 registriert.

Als Ursache wird hauptsächlich die Verlegung des Einschulungsstichtages von September auf Juni angeführt. Die Verlegung habe zur Folge, so Michael Häfner vom Schul- und Sportamt, dass im Übergangszeitraum weniger Kinder schulpflichtig werden wie bisher. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres werden 350 Kinder an den Nürtinger Grundschulen eingeschult.