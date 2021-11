Schwerpunkte

Ruderclub Nürtingen feierte 100-Jahre-Jubiläum

17.11.2021 05:30, Von Kareen Keller — E-Mail verschicken

Der Ruderclub Nürtingen (RCN) wird dieses Jahr hundert Jahre alt. Trotz Corona-Pandemie ließ sich der Verein dieses Festjahr nicht nehmen: Mit reichlich Platz wurde der runde Ehrentag in der Stadthalle K3N begangen mit vielen Rückblicken, aber auch Ausblicken.

Der Ruderclub Nürtingen ehrt bei der 100-Jahr-Feier im K3N auch seine Trainer. Foto: Pia Knappe

NÜRTINGEN. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Termin für ein Jubiläum bereits lange feststeht – beim Ruderclub Nürtingen seit genau 100 Jahren. Im Herbst 1921 hoben 25 sportbegeisterte Nürtinger den Ruderclub aus der Taufe. Grund also, dieses Jubiläumsjahr, das pandemiebedingt auch für die Ruderer kein einfaches war, dennoch mit einer großen Geburtstagsfeier des Vereins zu krönen. Statt der üblichen Herbstfeier im kleineren Rahmen, lud der RCN diesmal zur 100-Jahr-Feier in die Stadthalle ein. Mit dabei waren neben den Aktiven und deren Familien auch viele ehemalige Ruderer sowie Gäste vom Landes- und Bundesruderverband wie auch Nürtingens OB Johannes Fridrich und Bürgermeisterin Annette Bürkner. Vereinsvorstand Gisbert Zahn freute sich sehr, so viele Gäste willkommen heißen zu können. Sein Blick auf die Vereinsgeschichte war persönlich und mit sichtbarer Begeisterung: „Der Ruderclub war und ist das volle Leben“. Der Verein sei immer in Bewegung geblieben und immer auch etwas durchgeknallt gewesen.