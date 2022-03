Schwerpunkte

Rotary Club Nürtingen-Kirchheim spendet für Tafelläden

01.03.2022 05:30

Den Erlös einer Weihnachtsaktion spendete der Rotary Club Nürtingen-Kirchheim/Teck den Tafelläden in Nürtingen und Kirchheim. Einen Scheck über 2000 Euro überreichten Clubpräsident Dr. Wilhelm Christner (Zweiter von rechts) sowie Rudolf Gregor (links) und Axel Vetter (rechts) an Bettina Reeb, Leiterin des Tafelladens in Nürtingen. Dieser bietet Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Lebensmittel sehr günstig zu erwerben. Über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dort für einen einwandfreien Ablauf. Gerade in Zeiten stark steigender Preise und Mieten ist der Tafelladen für circa 600 Einkaufsberechtigte unverzichtbar. Der Rotary Club Nürtingen-Kirchheim/Teck unterstützt seit 25 Jahren nationale und internationale Projekte. pm Foto: privat