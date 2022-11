Schwerpunkte

Rohrbruch in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen

15.11.2022 18:11, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

In zwei Gebäuden musste das Wasser abgestellt werden.

Rohrbruch in Nürtingen Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Kurz nach 15 Uhr hat das Wasser auf der Max-Eyth-Straße in Nürtingen gestanden und es sprudelte auch aus den Gullydeckeln. Leichte Verkehrsbehinderungen waren die Folge. „Es handelt sich um einen Wasserrohrbruch an der Hauptleitung“, erklärt Josef Budja von den Stadtwerken Nürtingen auf Anfrage.

Wann der Schaden genau behoben ist, war am Dienstagabend gegen 18 Uhr noch nicht klar. Um das Leck zu finden, ist nicht nur Technikeinsatz vonnöten, sondern die dann lokalisierte Stelle muss anschließend noch aufgegraben werden. Erst dann sei klar, wie aufwendig die Reparatur ist, ergänzte Budja. Während der Arbeiten musste die Trinkwasserversorgung an zwei Gebäuden in der Max-Eyth-Straße abgestellt werden. Die Ursache des Schadens war am Dienstagabend ebenfalls nicht klar: „Häufig ist es Materialermüdung“, erklärte Budja.