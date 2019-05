Rocken für den guten Zweck

01.06.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Unter dem Motto „Youth Matters“ veranstalten junge Nürtinger Musiker am Samstag, 8. Juni, ein Benefizkonzert in der Mörikehalle

Yan Mushegera ist inzwischen in Nürtingen kein Unbekannter mehr. Der junge Musiker hat sich mit vielen Auftritten in der Region einen Namen gemacht. Nun veranstaltet er mit seiner Band am 8. Juni, 20 Uhr, unter dem Motto „Youth Matters“ ein Benefizkonzert zugunsten der Bodelschwinghschule und des Vereins Anna, der sich um krebskranke Kinder kümmert.

Yan Mushegera (Mitte) und seine Band spielen für Anna und die Bodelschwinghschule. Foto: pm

NÜRTINGEN Es ist nicht das erste Mal, dass der 21-jährige Student mit seiner Band ein Konzert für den guten Zweck veranstaltet, doch so groß wie am Samstag vor Pfingsten war es noch nie. Das erste fand 2017 an seiner damaligen Schule, der Albert-Schäffle-Schule auf dem Säer statt, das zweite im Roßdorf. Nun ist nicht nur die Halle gewachsen – 500 Menschen finden Platz in der Mörikehalle –, auch die Band ist größer geworden.