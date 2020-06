Schwerpunkte

Ringen um Finanzierung des Nürtinger Neckarfestes

25.06.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nürtinger Kultur- und Schulausschuss empfiehlt Einsparung beim Marketing-Budget – Anzahl der Bühnen soll beibehalten werden

So gut wie alle öffentlichen Feste sind in der Corona-Krise abgesagt, dennoch sind in Nürtingen die Festorganisatoren fleißig dabei zu planen. Das Neckarfest steht im nächsten Jahr im Terminkalender, die Weichen sollen frühzeitig gestellt werden. Wegen der angespannten Haushaltslage wurden am Dienstag im Kultur- und Schulausschuss jedoch Sparvarianten diskutiert.

Nicht nur vor der Bühne am Stadtmuseum (Bild) zog das Nürtinger Neckarfest letztes Jahr Tausende in seinen Bann. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit 2013 wird das Neckarfest im zweijährigen Rhythmus und mit einem Konzept veranstaltet, bei dem alle beteiligten Vereine an einem Strang ziehen. „Seitdem verzeichnen wir bei der zweitägigen Veranstaltung einen immer größeren Zuspruch beim Publikum und eine steigende Akzeptanz bei den Vereinen“, betonte Bärbel Igel-Goll, die Leiterin des Nürtinger Amtes für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus, in der Sitzung in der Stadthalle K3N. Obwohl der Freitag letztes Jahr verregnet war, habe das Ergebnis des Samstags die Defizite aufgewogen. Rund 15 000 Gäste an beiden Tagen wurden gezählt, 39 Vereine, Gruppen und Organisationen, davon vier neue, beteiligten sich, 17 Bewirtungsstände wurden betrieben.