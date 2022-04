Schwerpunkte

Richtlinien für die Vergabe städtischer Bauplätze in Nürtingen beschlossen

07.04.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Rechtzeitig vor der Vermarktung der Grundstücke des neuen Baugebiets in Raidwangen hat der Gemeinderats-Ausschuss Richtlinien für die Vergabe städtischer Bauplätze beschlossen.

Im neuen Baugebiet „Äußerer Egert“ in Raidwangen entstehen die nächsten Bauplätze der Stadt. Wer die begehrten Plätze bekommt, wird über ein Punktesystem entschieden. Foto: Just

NÜRTINGEN. Bauplätze in der Region Stuttgart erfreuen sich immer größerer Nachfrage. Das Angebot kann da schon lange nicht mehr mithalten. In Nürtingen ist seit dem Bauplatzverkauf im Gänslesgrund vor sieben Jahren keine größere Fläche für Wohnbebauung mehr angeboten worden. Nun steht die Vergabe von Bauplätzen im neuen Baugebiet „Äußerer Egert“ in Raidwangen bevor. Rechtzeitig vorher hat der Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats in der Sitzung am Dienstagabend in der Stadthalle K3N die Neufassung der Richtlinien zur Vergabe von städtischen Bauplätzen beschlossen.