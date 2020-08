Hart erwischt hatte der Corona-Lockdown im Frühjahr die Künstler. Und auch die Schulen litten beträchtlich. An der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN) nun fallen Kunst und Schule naturgemäß zusammen. Der Illustrator, FKN-Dozent und Hochschul-Professor Davor Bakara verlegte seinen Comic-Kurs an der FKN zu Friedrich Hölderlins Gedicht „Hälfte des Lebens“. Mit den Ergebnissen ist er mehr als zufrieden. Verständlich, wenn man einen Blick auf das wirft, was da an der virtuellen Akademie entstanden ist.

