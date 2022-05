Schwerpunkte

Restaurants in der Region kürzen Öffnungszeiten

21.05.2022 05:30, Von Kai Müller und Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gastronomen suchen händeringend Personal in Küche und Service. Traditionslokale wie die „Traube“ in Neuffen oder die „Krone“ in Bempflingen sind zu Einschnitten gezwungen. Auch der „Schwanen“ in Köngen findet kaum noch Nachwuchs.

Teamarbeit: Ina und Alexander Spring mit ihren Mitarbeitern in der Küche der „Traube“ in Neuffen. Foto: Just

Am Ende hatten Ina und Alexander Spring keine Wahl, als die Öffnungszeiten ihres Restaurants Traube in Neuffen zu reduzieren. Dieser Schritt sei unumgänglich, um die eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter zu schützen, schrieben die Inhaber auf der Facebook-Seite der Traditionsgaststätte – und hatten ein bisschen Bammel. Wie würden die Stammgäste reagieren? „Die haben großes Verständnis. Das war schon Balsam auf die Seele. Es ging aber auch nicht mehr anders“, sagt Ina Spring.