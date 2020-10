Schwerpunkte

Repair Café und Fahrradwerkstatt in Nürtingen bewerben sich für den Ehrenamtspreis

21.10.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis 2020: Repair Café und Fahrradwerkstatt verlängern Lebenszyklus von Gütern und sparen so Ressourcen und CO2

Zwei Projekte, die sich dem Reparieren verschrieben haben, bewerben sich gemeinsam für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“, den unsere Zeitung zusammen mit der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ausschreibt. Dieses Jahr steht die Preisverleihung unter dem Motto der Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel.

Ein Technikexperte der Werkstatt hilft, ein Bobby-Car wieder flottzumachen, vor der Corona-Krise noch ohne Mundschutz. Fotos: pm

NÜRTINGEN. „Das ist doch viel zu schade, um es wegzuwerfen.“ Nicht nur Freunde von Antiquitäten, die auch mal in Kauf nehmen, dass etwas nicht mehr funktioniert, denken so. Auch im Repair Café kommt so schnell nichts auf den Müll, doch will man dort Alltagsgegenstände wieder funktionsfähig machen. Seit vier Jahren trifft man sich jeden zweiten Freitag im Monat in den Räumen der Alten Seegrasspinnerei des Trägervereins Freies Kinderhaus, zu dessen Selbstverständnis ökologisches und nachhaltiges Handeln gehört. Er unterstützt in den Gebäuden in der Plochinger Straße 14 die Bastel-Willigen, die kaputte Gegenstände wieder in Ordnung bringen möchten.