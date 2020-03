Reingefallen

18.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pw) Heutzutage ist es weit verbreitet, seinen Mitmenschen Streiche zu spielen. Im Fernsehen gibt es Sendungen wie „Verstehen Sie Spaß?“, in denen unwissende Personen vor laufender Kamera ausgetrickst werden. Oft sind auch Prominente im Fadenkreuz der Witzbolde und werden so in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Doch solche Witzbolde gab es schon vor hundert Jahren – ohne versteckte Kamera. Der wohl berüchtigste unter ihnen ist der Brite Horace de Vere Cole, der sein Unwesen im frühen 20. Jahrhundert trieb. Cole stammte aus einer gut situierten Familie, seine Schwester heiratete den britischen Premierminister Neville Chamberlain, den Vorgänger Churchills. In Cambridge, wo er studiert hatte, gab er sich bei einem seiner ersten bekannten Streiche als Onkel des Sultans von Sansibar aus. Dort ließ er sich dann hofieren, da zur gleichen Zeit der echte Sultan wirklich zu Besuch in London war. 1919 verteilte Cole auf Venedigs Piazza San Marco Pferdemist, ironisch, denn in Venedig leben keine Pferde.