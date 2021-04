Am vergangenen Sonntag wurde in Neckartenzlingen Pfarrer Ulrich Kopp entpflichtet – 17 Jahre an der Martinskirche gewirktAm vergangenen Sonntag, dem Sonntag Jubilate, wurde Pfarrer Ulrich Kopp nach fast 17 Jahren Dienst in der Martinskirche in Neckartenzlingen im kleinen Kreis von seinem Amt durch…

Mehr