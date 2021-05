Schwerpunkte

Regenradar auf dem Nürtinger Galgenberg: Forscher sind Unwettern auf der Spur

29.05.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Auf dem Galgenberg bei Neckarhausen steht in diesem Sommer ein mobiles Niederschlagsradar, denn die Region gilt deutschlandweit als Hagel-Hotspot

Wie eine kleine Sternwarte wirkt das Ensemble mit der Kuppel auf den beiden Containern. Ganz so weit aber wollen die Wissenschaftler vom Nürtinger Galgenberg aus nicht blicken. Das Regenradar gehört zu einem Projekt eines Forschungsverbundes, der extreme Wetterereignisse erforschen will.

Vom Regenradar am Galgenberg schweift der Blick übers Neckartal zur Alb (Foto: Holzwarth).

NÜRTINGEN. Unsere Region ein Unwetter-Hotspot im Bundesmaßstab? Wer das hört, mag skeptisch reagieren. Die Erinnerung an den 28. Juli 2013 könnte indes alle Zweifler überzeugen. An diesem Sonntag zog nach einer langen Hitzeperiode ein grässliches Unwetter von Süden kommend am Albtrauf entlang. Hagelkörner in der Größe von Golf- und Tennisbällen traktierten Autos, Dächer, Fenster – die Schäden beliefen sich zwischen Rottenburg und unserer Gegend am Ende auf über eine Milliarde Euro. Kein Wunder also, dass es die Meteorologen nun hierher zieht. „Wieso gewittert es hier so häufig?“, formuliert Michael Kunz die Frage aller Fragen. Der promovierte Meteorologe ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und gehört zum Leitungsteam von „Moses“.