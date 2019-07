Realschulen feiern 50. Geburtstag

13.07.2019, — E-Mail verschicken

Gemeinsame Festwoche – Tag der offenen Tür am 25. Juli

NÜRTINGEN (pm). Die Schilder und das Motto am Maientag haben es bereits gezeigt: Die Realschulen am Neckar feiern ihren 50. Geburtstag. Am 7. September 1969 wurden die neuen Gebäude in der Mühlstraße bezogen. Wegen ihrer hohen Schülerzahlen mussten zwei organisatorisch getrennte Schulen, die Neckarrealschule 1 und 2, eingerichtet werden. Letztere wurde später Geschwister-Scholl-Realschule genannt.

Fünfzig Jahre später bewegt sich auf dem gemeinsam genutzten Schulcampus der Realschulen am Neckar sehr viel. Das Motto „Auf unserem Schulcampus bewegt sich was“ beschreibt auch die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit beider Schulen in vielen organisatorischen, aber auch pädagogischen Bereichen. Unter dem Dach des Schulcampus finden sich eine Vielzahl von Partnern, die die Schulen bei der Gestaltung der Lernlandschaft unterstützen. Neben der Hausaufgabenbetreuung bietet die GTS den Kindern die Möglichkeit, abhängig von Interessen und Bedürfnissen, unterschiedliche Angebote zu nutzen. Die Mensa bildet mit ihrem leckeren und frischen Essen einen wichtigen Kommunikationstreffpunkt und wird gerne von Jung und Alt besucht. Die Schulsozialarbeit unterstützt die Schulen durch eine Vielzahl von Aktionen, wie Expeditionsprojekte oder die Gestaltung der Schulcontainer in ihrer täglichen Arbeit.