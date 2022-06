Schwerpunkte

Real-Markt Nürtingen schließt am Mittwoch

14.06.2022 17:21

Der Nürtinger Real-Markt in der Eichendorffstraße schließt bereits am Vormittag des Mittwochs, 15. Juni. „Ich denke, bis spätestens 13 Uhr werden wir alle Waren verkauft haben, die noch in den Regalen stehen“, sagt Marktleiter Michael Ahnert. Der Markt wird am Freitag, 17. Juni, von der Edeka-Gruppe übernommen, zehn Tage für Umbauten schließen und am Montag, 27. Juni, als Edeka-Center wiedereröffnen (wir berichteten). Wegen des Feiertags und des gut laufenden Ausverkaufs der vergangenen Tage öffnet der Markt jedoch bereits am Mittwoch das letzte Mal unter dem Namen Real. joa Foto: Aigner