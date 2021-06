Schwerpunkte

Nürtingen: Räte wollen Niedriglohn-Jobs erhalten

29.06.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Geplante Steigerung des Anteils der Fremddienstleister bei der Gebäudereinigung wird abgelehnt

Eine neue Konzeption für die Reinigung von öffentlichen Gebäuden hat der kaufmännische Leiter der GWN, Steffen Schultheiß, im Gemeinderat vorgestellt. Derzeit werden die Gebäude zu 60 Prozent von städtischen Angestellten gereinigt, während 40 Prozent der Arbeiten fremdvergeben sind. Die GWN wollte das Verhältnis umkehren. Der Gemeinderat lehnte das jedoch ab.

NÜRTINGEN. Steffen Schultheiß, der kaufmännische Leiter der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN), stellte die ausgearbeitete Reinigungskonzeption im Gremium vor. Ziel sei es, die Reinigung mit eigenen Reinigungskräften um 20 Prozent zu reduzieren und den Anteil der Fremddienstleister bis zum Jahr 2025 um diese 20 Prozent zu erhöhen.

Derzeit organisiert die GWN die Unterhaltsreinigung von täglich 121 000 Quadratmetern in über 100 städtischen Objekten. Die Reinigungsflächen werden sich durch Neubauten – unter anderem im Kindergartenbereich – in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Die Reinigung stellt mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro pro Jahr einen der wesentlichen Ausgabeposten in der Gebäudebewirtschaftung dar.