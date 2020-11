Schwerpunkte

Radwegkonzept Nürtingen: 1,5 Millionen Euro investiert

13.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In den letzten sieben Jahren wurden in Nürtingen 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung der Radinfrastruktur investiert

Was tut die Stadt Nürtingen für den Ausbau des Radwegnetzes? Menschen, die viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind, erteilen dem Radwegnetz eher schlechte Noten. Was in den letzten sieben Jahren gebaut beziehungsweise verändert wurde, listete jetzt Peter Scharf vom Tiefbauamt auf. Seit 2013 wurden 1,5 Millionen Euro ins Radwegkonzept investiert.

Der Radweg im „Wiesentäle“ nach Zizishausen erhielt einen neuen Belag. Foto: Jüptner

Nürtingen. Beispiele für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen im Radwegnetz der Stadt Nürtingen stellte Peter Scharf vom Tiefbauamt der Stadt Nürtingen in der letzten Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung vor. Abgeleitet wurden die Maßnahmen aus dem Radwegkonzept von 2011. So wurde am Neckartalradweg unter der Stadtbrücke das Geländer erneuert. Der Radweg von Neckarhausen nach Grötzingen erhielt einen Asphaltbelag. In der Sigmaringer Straße wurde der Belag erneuert. Und in der Neuffener Straße wurde die Aufstellfläche für Radfahrer an der Kreuzung Neuffener Straße/Steinengrabenstraße/Vendelaustraße vergrößert.