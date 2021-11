Schwerpunkte

Radwegenetz im Landkreis Esslingen soll attraktiver werden

03.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Tourismusförderin des Landkreises Esslingen hat im Kreistag einen Jahresbericht abgegeben. Im Gremium wird Kritik am Neckar-Radweg bei Wendlingen laut. Die Beherbergungsbetriebe verzeichnten 2020 ein Minus von rund 60 Prozent.

Der Neckartal-Radweg zwischen Wendlingen und Plochingen wird derzeit als „sehr unattraktiv“ kritisiert. Foto: Just

ESSLINGEN. Judith Rühle von der Tourismusförderung des Landkreises Esslingen hat zur Sitzung des Kreistags-Ausschusses für Technik und Umwelt im Landratsamt in Esslingen den Jahresbericht für die Tourismusförderung vorgelegt. Im Mittelpunkt stehen neben dem Projekt „hochgehberge“ die Rad- und Beschilderungskonzeption, die Qualitätsoffensive Landesradfernwege, der Neckartal-Radweg und der Zusammenschluss mehrerer Landkreise zur E-Bike-Region Stuttgart. Zudem hat der Landkreis in diesem Jahr eine neue Broschüre herausgegeben mit dem Titel „Freizeitglück – Aktiv und genussvoll den Landkreis Esslingen entdecken“. Darin werden Freizeitziele im Landkreis vorgestellt, die nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische attraktiv sein sollen, wie Landratsamt-Pressesprecherin Andrea Wangner erläutert. Die Broschüre lässt sich auch über die Homepage des Landkreises Esslingen öffnen und umfasst unter anderem Tipps zum Radfahren und Wandern sowie einen Überblick über Schwimmbäder, Seen, Wintersport, Kultur im Kreis und Veranstaltungs-Highlights.