Schwerpunkte

Radeln für den Klimaschutz

03.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Stadt Nürtingen ruft wieder zur Teilnahme am Stadtradeln vom 10. bis 30. September auf

NÜRTINGEN (nt). Als die Stadt Nürtingen im vergangenen Jahr zum dritten Mal an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Vereins Klima-Bündnis teilnahm, zogen die Radlerinnen und Radler der Hölderlinstadt zügig auf die Überholspur und an allen anderen Kommunen im Landkreis Esslingen vorbei: Mit fast 230 000 erradelten Kilometern legten sie in drei Wochen sogar eine größere Distanz zurück als die meisten anderen Teilnehmer aus anderen Städten in ganz Baden-Württemberg. Lediglich die Radfahrer aus Tuttlingen und Rottenburg sammelten noch fleißiger Kilometer.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei nicht nur etwas für ihre eigene Fitness getan. Durch die Nutzung der eigenen Muskelkraft statt des Autos haben sie satte 33 Tonnen CO2 an Schadstoffausstoß vermieden. Dazu beigetragen hat auch Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich, der kräftig in die Pedale getreten hat: „Ich bin begeistert, mit welchem Engagement die Nürtingerinnen und Nürtinger am Stadtradeln teilgenommen haben. Damit haben wir gezeigt, dass Nürtingen buchstäblich in Bewegung ist und Klimaschutz richtig Spaß machen kann.“