Qualifiziert für Forschernetzwerk - Zwei HfWU-Professoren bleiben Mitglied im BW-CAR

30.06.2021

Carsten Herbes (links) und Michael Roth

NÜRTINGEN (hfwu). Von den über hundert Professorinnen und Professoren im Forschungsnetzwerk BW-CAR kommen nur eine Handvoll aus nicht naturwissenschaftlichen oder nicht ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Die Hürden für die Mitgliedschaft in dem hochschulübergreifenden Forschungsnetzwerk sind hoch. Erneut qualifiziert haben sich zwei Professoren von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).

Dr. Carsten Herbes und Dr. Michael Roth von der HfWU sind weiterhin Mitglied im Baden-Württemberg Center of Applied Research (BW-CAR). Der Forschungsverbund hat die seit 2015 bestehende Mitgliedschaft der beiden Professoren um sechs Jahre verlängert. BW-CAR ist ein hochschulübergreifendes Netzwerk von Professorinnen und Professoren an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW), die sich im Bereich der Forschung besonders engagieren.

Ziel der Einrichtung ist, die Forschung an HAWen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Mitglied in BW-CAR können Professorinnen und Professoren werden, die regelmäßig Forschungsmittel einwerben, über eine eigene Forschungsinfrastruktur verfügen, in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft publizieren und Promotionen in einem fachlich breiten Kollegium betreuen.