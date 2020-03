Prozess um versuchten Mord im Nürtinger Jobcenter: Er sagte, er wollte mich töten

07.03.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Hammer-Attacke im Nürtinger Jobcenter: Opfer sagt vor dem Stuttgarter Landgericht aus

Am zweiten Prozesstag im Fall des versuchten Mordes im Nürtinger Jobcenter sagte gestern unter anderem das traumatisierte Opfer vor dem Stuttgarter Landgericht aus. Ein psychiatrischer Gutachter gab außerdem einen Einblick in die Psyche des Täters.

Das Nürtinger Jobcenter wurde im November zum Tatort. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN/STUTTGART. Direkt zu Beginn des zweiten Verhandlungstages nahm das Opfer Platz im Zeugenstand. Dem 46-Jährigen fiel es hörbar schwer, über die Geschehnisse am 13. November 2019 zu sprechen.

An jenem Morgen wurde der Arbeitsvermittler in seinem Büro im Jobcenter in der Galgenbergstraße von einem frustrierten Klienten ohne Vorwarnung mit einem Hammer angegriffen. „Ich geriet in Todesangst. Es war das Schrecklichste, was ich jemals gefühlt habe“, sagte der Mann. Immer wieder innehaltend schilderte er detailliert den Ablauf der Attacke.

Noch während er sich einem Beratungsgespräch mit einem anderen Klienten befand, ging plötzlich die Tür zu seinem Büro auf. „Er kam rein ohne anzuklopfen und ging zielstrebig und schnellen Schrittes auf mich zu.“