Projekt ist auf die Corona-Situation abgestimmt

23.09.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Im November startet „Zeitung in der Schule“ mit vielen digitalen Inhalten – Anmeldung ist bis zum 9. Oktober möglich

Seit 2003 bereits lädt unsere Zeitung alljährlich Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten Klassenstufe zu „Zeitung in der Schule“ ein. Klar, dass das Projekt auch die Entwicklungen in der Bildungs- und Medienwelt widerspiegelt – und dass gesellschaftliche Phänomene Einfluss nehmen. In diesem Jahr ist das Projekt genau abgestimmt auf die Corona-Situation.

Eines vorweg: Selbstverständlich steht auch diesmal die Lektüre der Zeitung im Vordergrund. So bekommt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer vom 9. November bis zum 18. Dezember täglich eine druckfrische Ausgabe der Nürtinger/Wendlinger Zeitung ins Klassenzimmer geliefert. Und freilich erhalten alle Lehrkräfte und Jugendlichen einen Gratis-Zugang zu den Online-Angeboten unseres Hauses. Das umfasst nicht nur das E-Paper und das Vorabend-E-Paper, sondern auch die stets aktuelle Homepage.