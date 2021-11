Schwerpunkte

Professorin der Nürtinger Hochschule im Interview über Klimaschutz

13.11.2021

Die Energieökonomin Professor Dr. Claudia Kemfert spricht im Interview über Klimawandel und Klimaschutz. Sie ist am Mittwoch im Rahmen des Studium generale zu Gast in Nürtingen

Prof. Dr. Claudia Kemfert Foto: Zensen

NÜRTINGEN. Claudia Kemfert gehört zu den renommiertesten Wirtschaftswissenschaftlerinnen im Land. In der kommenden Woche spricht die Energieökonomin im Rahmen des Studiums generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Ihre These: Wirtschaftskrise, Energiekrise und Klimakrise können mit der gleichen Strategie bewältigt werden. Fragen dazu an die Expertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorab.