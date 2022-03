Schwerpunkte

Professor Eckhart Hammer spricht in Nürtingen im Luther-Hof über alternde Männer

08.03.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Vorsitzende des Landesseniorenrates, Sozialwissenschaftler Professor Dr. Eckhart Hammer, spricht am 14. März im Martin-Luther-Hof in Nürtingen. Sein Thema: „Das Beste kommt noch – Männer im (Un-)Ruhestand“.

Sozialwissenschaftler Professor Eckart Hammer, Vorsitzender des Landesseniorenrates, ist am 14. März zu Gast in Nürtingen. Foto: privat

NÜRTINGEN. Solange Männer voll im Saft stehen und im Beruf gefordert sind, machen sich die meisten keine Gedanken darüber, was der spätere Lebensabschnitt bringt und wie sie ihn gestalten können. Der Reutlinger Sozialwissenschaftler Professor Dr. Eckhart Hammer hat sich mit den Herausforderungen für das männliche Geschlecht auch in mehreren Büchern befasst. Nach seinem Erfolgstitel „Männer altern anders“ brachte er auch „Großvater sein“ und „Das Beste kommt noch – Männer im (Un-)Ruhestand“ heraus. Und um Männer im Unruhestand geht es auch in seinem Vortrag am Montag, 14. März, 18 Uhr, im Martin-Luther-Hof in Nürtingen. Der Sozialwissenschaftler gibt praktische Anregungen, konkrete Tipps und hilfreiche Orientierungen für ein sinnerfülltes Leben.